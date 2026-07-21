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SARONNO – Se siete già in vacanza, fermatevi cinque minuti. Entrate in un’edicola o in un negozio di souvenir, scegliete una cartolina, comprate un francobollo e spediteci un saluto. È l’invito che ilSaronno rivolge ai lettori partiti a luglio, rilanciando anche quest’anno il contest dedicato agli “ultimi romantici”: chi continua a raccontare le proprie vacanze con carta e penna, invece che con un messaggio sul telefono.

L’obiettivo è riempire la cassetta della posta della redazione con cartoline provenienti da tutta Italia e dall’estero, ognuna capace di raccontare un viaggio, un paesaggio, un’emozione o un momento speciale dell’estate.

Il contest nasce da un’idea di Ezio Motterle, storico editorialista de ilSaronno, che amava definirsi “uno degli ultimi romantici”. Ogni estate ricordava ai collaboratori quanto fosse bello fermarsi qualche minuto per scegliere una cartolina, scrivere un pensiero e spedirlo. Per lui non era un semplice saluto, ma un gesto di attenzione e di cura, capace di regalare un sorriso a chi avrebbe trovato quella cartolina nella cassetta della posta. Oggi Ezio non c’è più, ma il suo invito continua a vivere attraverso questa iniziativa. In un’epoca dominata dai messaggi istantanei e dalle fotografie condivise sui social, una cartolina conserva un valore speciale: richiede tempo, attenzione e il piacere dell’attesa.

Per questo ilSaronno lancia un appello ai lettori che stanno trascorrendo le vacanze in questi giorni. Se siete partiti a luglio, ovunque vi troviate, dedicate qualche minuto a questo piccolo rito e spedite una cartolina alla redazione. Anche chi partirà ad agosto avrà tutto il tempo per partecipare.

Prendere parte al contest è semplice. Basta spedire una cartolina a:

ilSaronno – Sara Giudici

via Diaz 21

20033 Solaro (Milano)

Sul retro si può lasciare un saluto, raccontare un episodio della vacanza, spiegare perché è stato scelto proprio quel luogo o condividere un ricordo speciale.

Le cartoline dovranno arrivare entro domenica 20 settembre.

Al termine dell’estate saranno premiate tre categorie: la cartolina arrivata da più lontano, quella più originale e il lettore che avrà spedito il maggior numero di cartoline.

I vincitori riceveranno una tote bag ufficiale de ilSaronno e una penna de ilSaronno in edizione limitata fucsia. Un piccolo premio, ma anche un ricordo esclusivo: chi segue il nostro giornale sa infatti che le tradizionali penne de ilSaronno sono azzurre, mentre quella fucsia rappresenta una novità assoluta.

Nel corso dell’estate tutte le cartoline ricevute saranno pubblicate sulle pagine de ilSaronno. Sarà un modo per viaggiare insieme, attraverso gli occhi e le parole dei nostri lettori, tra spiagge, montagne, città d’arte, borghi e luoghi lontani.

Perché una cartolina non arriva in pochi secondi. Ha bisogno di qualche giorno per raggiungere la sua destinazione. Ed è proprio questa attesa, oggi quasi dimenticata, a renderla ancora così speciale.

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