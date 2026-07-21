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CASTELSEPRIO – Un’occasione per scoprire come il territorio si sia trasformato nel corso dei secoli, seguendo le tracce lasciate dalla storia. È questo il filo conduttore di “Paesaggi che cambiano”, la nuova visita guidata organizzata al Parco archeologico e Antiquarium di Castelseprio, in programma domenica 26 luglio.

L’iniziativa accompagnerà i partecipanti in un percorso dedicato all’evoluzione del paesaggio di Castelseprio, attraverso gli esiti degli scavi archeologici, fotografie storiche e documenti d’archivio che permetteranno di leggere i cambiamenti avvenuti nel tempo e di conoscere più a fondo uno dei siti archeologici più importanti della provincia di Varese.

Sono previsti tre turni di visita, con partenza alle 11, alle 14.30 e alle 16. Il ritrovo è fissato all’Info Point, all’ingresso del Parco archeologico.

Gli organizzatori consigliano ai partecipanti di indossare scarpe robuste, adatte al percorso all’aperto. In caso di maltempo, le visite saranno sospese.

La partecipazione è aperta a tutti, ma è consigliata la prenotazione, contattando il numero 366 6632727 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail [email protected].

21072026