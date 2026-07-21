Groane

ROMA – Il Governo chiede a Electrolux un nuovo piano industriale entro ottobre e ribadisce che l’obiettivo resta quello di salvaguardare occupazione e produzione negli stabilimenti italiani, compreso il sito di Solaro.

La conferma è arrivata oggi, 21 luglio, al termine del tavolo convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. All’incontro hanno partecipato il ministro Adolfo Urso, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, i vertici dell’azienda, i rappresentanti delle Regioni e le organizzazioni sindacali e datoriali. Presente anche la sindaca Nilde Moretti.

Aprendo il confronto, il ministro Urso ha ribadito la posizione del Governo: “Il Governo è al lavoro con determinazione per creare le condizioni necessarie a una soluzione condivisa, concreta e sostenibile, che tuteli tutti i lavoratori, eviti i licenziamenti e salvaguardi gli stabilimenti e le produzioni in Italia”.

Il ministro ha quindi chiesto all’azienda di presentare una nuova proposta industriale al prossimo tavolo, previsto ai primi di ottobre, dopo una serie di incontri tecnici già fissati per il 3 e 4 settembre. L’obiettivo è definire un percorso di transizione con tempi certi e prospettive concrete per il futuro degli stabilimenti italiani.

Anche il ministro Luca Ciriani ha confermato che il confronto con l’azienda prosegue, ma ha sottolineato come il piano presentato in precedenza sia stato giudicato “irricevibile” dal Governo. Secondo quanto emerso durante il tavolo, Electrolux avrebbe illustrato la possibilità di diversificare la produzione, in particolare nello stabilimento di Porcia, con nuovi investimenti sulle lavatrici di grande capacità per mantenere i livelli produttivi.

“Il Governo continuerà a favorire il confronto tra azienda e sindacati con la volontà di tutelare il lavoro e la capacità industriale, accompagnando la transizione e attivando gli strumenti a sua disposizione se l’azienda presenterà un piano serio e condiviso”, ha dichiarato Ciriani.

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