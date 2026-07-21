Groane

SOLARO – Se per lo stabilimento Electrolux di Solaro le prospettive produttive sono indicate in crescita, resta da chiarire perché il piano aziendale preveda comunque una riduzione del personale. È uno dei temi emersi oggi, 21 luglio, al tavolo convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Secondo quanto riferito durante l’incontro è stato evidenziato che il sito solarese “ha una prospettiva in crescita”. Lo stabilimento risente delle conseguenze dei dazi sul mercato americano, ma “la prospettiva dei volumi europei è in crescita”. Per il futuro sarà necessario, è stato spiegato, un miglioramento della competitività e sarebbe prevista la sostenibilità del sito produttivo.

Proprio questi elementi hanno però aperto nuovi interrogativi. “Per Solaro, se è previsto un aumento dei volumi, non si capisce perché sono stati annunciati gli esuberi”, ha osservato la sindaca Nilde Moretti evidenziando una delle questioni ancora senza risposta.

Nel corso del confronto è intervenuta anche l’assessora regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi, che ha chiesto chiarimenti sulla sostenibilità del piano. In particolare ha domandato come sia possibile prevedere una produzione di circa 700 mila pezzi all’anno con una riduzione del personale, ipotizzando se il modello organizzativo possa basarsi su un turno unico e chiedendo come possano essere sostenibili quattro linee di produzione con l’organico previsto.

Un’altra preoccupazione riguarda i lavoratori a termine. Moretti ha definito “grave” la situazione dei contratti in scadenza a fine agosto nello stabilimento di Solaro, sottolineando che quei dipendenti rischiano di non essere più coinvolti nei ragionamenti dei prossimi tavoli ministeriali.

Il confronto tra Governo, azienda e parti sociali proseguirà nei prossimi mesi, con nuovi incontri tecnici a settembre e un nuovo tavolo ministeriale previsto a ottobre, quando Electrolux dovrà presentare un piano industriale aggiornato.

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