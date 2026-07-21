GERENZANO – Un caso accertato di infezione da virus Dengue è stato segnalato da Ats al Comune di Gerenzano. Per prevenire l’eventuale diffusione del virus, l’Amministrazione comunale ha disposto un intervento straordinario di disinfestazione che interesserà sia aree pubbliche sia aree private nelle vicinanze del luogo della segnalazione.

Gli interventi, che comprenderanno trattamenti adulticidi e larvicidi, sono programmati nelle notti di giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 2 alle 6.

Le vie interessate sono: via Colombo, via Vespucci, via alla Stazione, via Biagi, via San Francesco d’Assisi, via Pirandello, via Bettolino, via XX Settembre, via Torino, via G. P. Clerici, via San Giuseppe e via Brera.

Durante le operazioni i residenti dovranno restare in casa con porte e finestre chiuse, sospendere gli impianti di ricambio d’aria, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere ciotole e ricoveri. Il Comune raccomanda inoltre di disattivare gli impianti di irrigazione automatica e di raccogliere, oppure coprire con teli di plastica, frutta e verdura presenti negli orti prima del trattamento.

Al termine della disinfestazione sarà necessario attendere almeno sei ore prima di utilizzare cortili e aree esterne private. Per la raccolta e il consumo di frutta e verdura eventualmente raggiunte dai prodotti insetticidi dovranno trascorrere almeno 72 ore dall’ultimo intervento, lavando accuratamente gli alimenti prima del consumo. Si raccomanda inoltre di pulire mobili da giardino, giochi per bambini e altre superfici rimaste all’esterno durante i trattamenti e, in caso di contatto accidentale con l’insetticida, di lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

Il Comune invita i cittadini a seguire scrupolosamente le indicazioni degli operatori incaricati della disinfestazione e a consultare l’avviso completo pubblicato sul sito istituzionale.

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