GERENZANO – Torna anche quest’anno la tradizione dedicata a San Giacomo Apostolo, che richiama la comunità alla chiesetta di via San Giacomo per tre giorni di preghiera e con il tradizionale appuntamento finale della benedizione degli autoveicoli.

Il programma prenderà il via mercoledì 23 luglio e proseguirà fino a venerdì 25 luglio. Nelle serate di mercoledì e giovedì è previsto il triduo di preparazione con la recita del rosario alle 20.45 nella chiesetta dedicata al santo.

La festa entrerà nel vivo venerdì 25 luglio, giorno dedicato a San Giacomo Apostolo. La mattinata si aprirà con la messa alle 8.30.

Alle 20.45 è invece in programma l’ultimo rosario. Al termine della celebrazione si svolgerà la tradizionale benedizione degli autoveicoli, un momento che unisce fede e vita quotidiana e che rappresenta una delle usanze più sentite della ricorrenza.

L’iniziativa, come ogni anno, rappresenta un’occasione di preghiera e di incontro per i fedeli di Gerenzano, mantenendo viva una tradizione che si rinnova nel tempo.

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