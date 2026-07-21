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COGLIATE – Un passo importante nel percorso di rilancio della Giochi Preziosi di Cogliate. Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato infatti firmato l’investment agreement tra l’azienda e il gruppo cinese Superhisen, accordo che potrebbe portare l’investitore internazionale a entrare nell’azionariato della società con sede a Cogliate, alle porte di Saronno. L’operazione dovrà ora ottenere il via libera del Tribunale di Milano, nell’ambito della procedura di concordato preventivo.

L’intesa è stata illustrata nel corso del tavolo ministeriale che ha visto la partecipazione dei vertici aziendali, delle organizzazioni sindacali e delle parti sociali. Secondo quanto emerso, l’accordo rappresenta un passaggio decisivo per garantire continuità al comparto wholesale, che occupa tra 800 e 900 dipendenti.

Secondo le indiscrezioni della stampa specializzata, l’operazione prevedrebbe una ricapitalizzazione da 80 milioni di euro, che consentirebbe a Superhisen di acquisire la maggioranza di Giochi Preziosi. Per il gruppo asiatico, tra i principali produttori mondiali del settore giocattolo, si tratterebbe di un’importante porta d’ingresso nel mercato europeo attraverso uno dei marchi storici del comparto.

Parallelamente, Giochi Preziosi ha comunicato al Ministero di essere alla ricerca di ulteriori investitori per reperire le risorse necessarie al piano industriale 2027-2031. Resta invece aperta la situazione del comparto retail, che coinvolge tra 100 e 150 lavoratori, attualmente in cassa integrazione, per i quali sarà avviato un confronto specifico finalizzato alla massima tutela occupazionale.

Il Mimit attende ora la presentazione del piano di ristrutturazione, prevista per il 6 agosto davanti al Tribunale di Milano, che ha concesso all’azienda una proroga di 60 giorni per completare il progetto di rilancio. Un nuovo tavolo ministeriale è già stato convocato per mercoledì 7 ottobre, quando saranno coinvolte anche le Regioni interessate dalla presenza dei punti vendita Giochi Preziosi.

Fondata da Enrico Preziosi (foto), storico presidente del Fbc Saronno che negli anni Novanta guidò i biancocelesti fino alla Serie C1, Giochi Preziosi si avvia così verso una fase che potrebbe segnare una svolta storica nella propria struttura societaria.

21072026