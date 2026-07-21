I più letti di ieri: raccolta fondi per Alessio, maxi blitz antidroga e Futuro Nazionale quota 100
21 Luglio 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 20 luglio, grande attenzione per la gara di solidarietà a favore di Alessio, che ha già superato i 10 mila euro grazie a centinaia di donazioni. Spazio poi alla cronaca con il maxi blitz contro la criminalità giovanile nel Varesotto, alla crescita del comitato cittadino di Futuro Nazionale, oltre agli appuntamenti del mondo associativo e ai successi sportivi.
Continua la mobilitazione per Alessio: la raccolta fondi ha raggiunto e superato i 10 mila euro grazie a 222 donazioni, confermando la grande partecipazione della comunità a sostegno della famiglia.
Saronno, raccolta fondi per Alessio: con 222 donazioni superati i 10 mila euro
Maxi operazione delle forze dell’ordine contro la criminalità giovanile nel Varesotto: tre arresti e oltre 29 chili di sostanze stupefacenti sequestrati nel corso del blitz che ha interessato diversi territori della provincia.
Maxi blitz contro la criminalità giovanile: tre arresti e oltre 2,9 chili di droga sequestrati nel Varesotto
Weekend di iniziative in piazza per Futuro Nazionale, che ha annunciato il raggiungimento dei 100 iscritti al comitato cittadino, traguardo celebrato durante gli appuntamenti con i simpatizzanti.
Saronno, Futuro nazionale weekend in piazza e… raggiunta quota 100 iscritti al comitato cittadino
Passaggio di consegne per il Lions Club Saronno Host Solidalia: Marina Parenti è la nuova presidente e guiderà il sodalizio nel prossimo anno sociale, raccogliendo il testimone dalla precedente amministrazione.
Lions Club Saronno Host Solidalia, passaggio di consegne: Marina Parenti è la nuova presidente
Nuovo successo per Alice Maiocchi, che a Teglio ha conquistato la vittoria nella prova di enduro Mtb laureandosi anche campionessa regionale al termine di una prestazione di alto livello.
Enduro Mtb, la saronnese Alice Maiocchi vince a Teglio e diventa campionessa regionale
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