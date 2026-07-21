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SENIGALLIA – L’allerta meteo arancione che oggi ha portato alla chiusura degli edifici pubblici di Senigallia ha costretto gli organizzatori a cancellare la seconda giornata in presenza del Festival Epicureo alla Rotonda a Mare. L’evento, però, è riuscito comunque a portare a termine quasi l’intero programma grazie a una rapida riorganizzazione.

La comunicazione dell’allerta è arrivata nella serata di lunedì, durante la pausa della prima giornata del festival. Gli organizzatori hanno quindi rimodulato il programma in poche ore, chiedendo ai relatori di ridurre la durata degli interventi senza rinunciare ai contenuti, accorciando la pausa prevista e modificando completamente la scaletta.

La scelta ha permesso di anticipare nella serata di lunedì quasi tutti gli appuntamenti inizialmente in calendario per martedì. Alla Rotonda a Mare era presente un pubblico numeroso, che ha seguito gli interventi previsti dal programma.

Tutte le conferenze sono state registrate integralmente e saranno disponibili sul canale YouTube di Vivere Senigallia e nella pagina dedicata al Festival Epicureo.

L’unico appuntamento che non è stato possibile recuperare è stato quello di Wim Nijs dell’Università di Toronto, che non era ancora arrivato a Senigallia al momento della riorganizzazione. Il suo intervento è stato rinviato alla prossima edizione del festival.

Quella di quest’anno è la prima interruzione dovuta al maltempo nelle otto edizioni della manifestazione. Nonostante le difficoltà, il Festival Epicureo è riuscito a salvare quasi integralmente il programma, evitando la cancellazione degli interventi già previsti.

Il Festival Epicureo è organizzato da Vivere Senigallia testa con cui ilSaronno ha un’ormai consolidata collaborazione editoriale.

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