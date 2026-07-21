Cronaca

SESTO CALENDE – Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi all’uscita “Sesto Calende-Vergiate” dell’autostrada, in direzione ovest, dove un uomo di 62 anni ha perso la vita dopo essere finito con il proprio furgone contro il guardrail. L’allarme è scattato alle 16.55, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe. Il conducente era rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo in seguito al violento impatto e i soccorritori hanno avviato le operazioni per raggiungerlo. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche un’ambulanza e l’elisoccorso, ma per il 62enne non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari ad accertare la dinamica dell’accaduto, la rampa di uscita dell’autostrada A26 “Sesto Calende-Vergiate” è rimasta chiusa al traffico. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti.

(foto vigili del fuoco: la scena del sinistro)

21072026