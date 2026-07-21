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LAZZATE – Sono agli ultimi ritocchi i preparativi per il tradizionale appuntamento estivo promosso dall’associazione Borgo in Festa in collaborazione con l’amministrazione comunale e le realtà associative locali. Piazza Giovanni XXIII, piazza Don Antonio Galli e le vie del borgo sono pronte a trasformarsi nel centro della vita cittadina.

Si avvicina a grandi passi l’atteso ritorno di “Vacanze nel Borgo“, la storica manifestazione estiva lazzatese ideata per offrire momenti di spensieratezza e condivisione a residenti e visitatori. La kermesse si snoderà lungo tre intensi fine settimana: il primo weekend dal 24 al 26 luglio, il secondo dal 31 luglio al 2 agosto, per poi concludersi con un lungo ponte estivo dal 7 al 10 agosto, giorno della festa patronale di San Lorenzo.

Per l’intera durata dell’evento, i partecipanti potranno apprezzare una ricca proposta gastronomica grazie al ristorante attivo tutte le sere con gustosi menu regionali, con la possibilità di prenotare comodamente online sul sito ufficiale dell’associazione.

Ampio spazio sarà dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. In piazza Giovanni Paolo II sarà allestita ogni sera un’area giochi attrezzata con giostrine, gonfiabili e l’amato brucomela. Inoltre, nelle serate del 25 e 26 luglio, e poi il 2, 8, 9 e 10 agosto, il divertimento raddoppia in piazza Don Antonio Galli a partire dalle 20.30 con la baby dance. I venerdì sera nel Vicolo Torre ospiteranno invece un ciclo di speciali laboratori creativi ed artistici curati dall’arteterapeuta Eliana Perosin.

Il programma include anche eventi di grande richiamo come il tradizionale torneo di burraco organizzato dal Gruppo Amici Lazzatesi per venerdì 31 luglio in piazza Giovanni XXIII, e la spettacolare esibizione cinofila curata dal Centro Cinofilo del Rosento, prevista per sabato 1 agosto con dimostrazioni di obedience, condotta, detection e interazione con il pubblico.

La musica dal vivo accenderà il palco di piazza Don Antonio Galli ogni sera alle 21. Il debutto di venerdì 24 luglio vedrà la serata evento “Lazzate Disco Summer – Voglio vederti danzare” con la disco music firmata Unbreak e la ristorazione aperta già dalle 19. La disco proseguirà sabato 25 luglio con Christian Boselli & vocalist, mentre domenica 26 luglio la pista accoglierà il ballo liscio con la Pippo Live Band.

Nel secondo fine settimana si ballerà il liscio venerdì 31 luglio con Walter Boogie, la disco music sabato 1 agosto con Christian Boselli e i balli di gruppo domenica 2 agosto guidati da Flora & Vinz. Il terzo weekend vedrà ancora il liscio di Walter Boogie venerdì 7 agosto, la disco di Christian Boselli sabato 8 agosto e la Max Fabiani Band domenica 9 agosto.

La chiusura ufficiale coincide con la festa patronale di San Lorenzo lunedì 10 agosto, quando piazza Giovanni XXIII ospiterà l’esplosivo concerto disco-pop degli ATN – 2000 a Tuono.

(foto d’archivio)

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