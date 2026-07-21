Comasco

LOMAZZO – Prosegue la manutenzione del verde pubblico a Lomazzo, dove l’Amministrazione comunale ha introdotto quest’anno una nuova organizzazione del servizio con l’obiettivo di rendere più efficiente la cura delle aree cittadine. A fare il punto sugli interventi è l’assessorato ai Lavori pubblici.

La principale novità riguarda la suddivisione del territorio in due lotti, affidati a due diverse imprese. Il primo comprende i due cimiteri cittadini e le aree di via Lombarda e Manera, mentre il secondo interessa tutto il restante territorio comunale.

Attualmente è in corso il quarto ciclo di sfalci, anche se nei mesi scorsi, a causa delle particolari condizioni climatiche registrate fino a giugno, è stato necessario effettuare interventi aggiuntivi nelle aree maggiormente frequentate dai cittadini. La crescita particolarmente rapida dell’erba e delle infestanti ha infatti richiesto passaggi più ravvicinati rispetto alla consueta programmazione, che prevede interventi ogni 20-25 giorni.

Nel dettaglio, nella giornata del 15 luglio sono stati eseguiti gli sfalci lungo i bordi stradali e nelle piccole aree verdi di via Monte San Primo, compresa la pista ciclabile e il parcheggio di via Monte Pollino, oltre ai bordi di via Lario, alle aiuole pubbliche di via Graffignana e al parco di piazza IV Novembre. Contemporaneamente, gli operatori del secondo lotto erano impegnati negli interventi all’interno dell’area cimiteriale di Lomazzo.

L’Amministrazione ha inoltre precisato che alcuni terreni agricoli presenti sul territorio comunale, come quelli di via Lario e dell’area retrostante il parcheggio dell’Area Feste, non rientrano nella manutenzione del verde pubblico. Lo sfalcio viene infatti effettuato da un imprenditore agricolo, che utilizza l’erba per la produzione di fieno. La frequenza dei tagli dipende dalla quantità di prodotto disponibile e prevede comunque almeno due interventi stagionali; per il 2026 è probabile che diventino tre. Il primo sfalcio è stato eseguito tra la fine di maggio e la metà di giugno.

21072026