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SARONNO – Martedì 21 luglio 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con una tendenza a un miglioramento più deciso nel corso della serata grazie ad ampi rasserenamenti. Nelle prossime ore sono attesi complessivamente circa 2 millimetri di pioggia, mentre non sono presenti allerte meteo.

Le temperature resteranno tipicamente estive, con una massima prevista di 31°C e una minima di 24°C. I venti saranno assenti durante la mattinata, mentre nel pomeriggio diventeranno moderati dai quadranti di Est-Sudest, senza particolari criticità. Nel complesso si tratterà di una giornata variabile, con alternanza tra momenti soleggiati e fasi più nuvolose, mentre le precipitazioni saranno generalmente deboli e concentrate soprattutto nelle ore iniziali e in serata.

Per quanto riguarda la Lombardia, la circolazione depressionaria responsabile dell’instabilità residua tenderà ad attenuarsi nel corso della giornata, favorendo un temporaneo miglioramento, prima di un nuovo aumento della nuvolosità dalla sera con deboli piogge su diversi settori della regione. Le basse pianure occidentali, dove si trova anche Saronno, vedranno schiarite alternate a nubi con progressivo peggioramento serale. Sulle pianure orientali e sulle Prealpi occidentali le precipitazioni saranno più frequenti nelle prime ore e torneranno dalla sera, mentre sulle aree alpine e prealpine i fenomeni risulteranno localmente più insistenti, con qualche rovescio anche temporalesco sui rilievi.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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