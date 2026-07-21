Città

SARONNO – Il passare dei giorni non lenisce il dolore della città per la scomparsa del giovane Alessio Colletti e soprattutto l’incredulità per una morte tanto improvvisa quanto inaccettabile. Mentre Saronno continua a stringersi attorno alla famiglia del quindicenne, morto dopo il drammatico incidente avvenuto giovedì sera al luna park di Spotorno, è proprio la mamma a trovare la forza di rivolgere un messaggio di ringraziamento a tutta la comunità.

Affidando le sue parole ai commenti de ilSaronno, la saronnese ha voluto esprimere la propria gratitudine per la vicinanza ricevuta in questi giorni così difficili.

“Ringrazio tutti di cuore per il sostegno che mi state dando. Una comunità intera, istituzioni, scuole, associazioni sportive, amici, parenti, persone che non ci conoscono e tutti quelli che ci conoscevano ricorderanno per sempre Alessio, il Colle, così chiamato da tutti i suoi amici, per il ragazzo solare e carismatico che era. Una tragedia inaccettabile non solo per me ma per tutti. Grazie di cuore”.

Parole semplici, che raccontano il legame profondo tra Alessio e la sua città. In questi giorni sono stati decine i messaggi di cordoglio arrivati dalle istituzioni, dalle società sportive, dalle associazioni e da tanti cittadini che hanno voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia, condividendo il ricordo di un ragazzo descritto da tutti come sorridente, generoso e capace di lasciare un segno in chi lo ha conosciuto.

Il dolore resta forte anche a diversi giorni dalla tragedia. L’incidente, avvenuto in un luna park a Spotorno, ha sconvolto non solo la famiglia ma l’intera comunità saronnese, che continua a raccogliersi nel ricordo di Alessio e ad attendere il momento dell’ultimo saluto, mentre proseguono gli accertamenti dell’autorità giudiziaria sulle cause di quanto accaduto.

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