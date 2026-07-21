Città

SARONNO – Si allungano i tempi dell’inchiesta sulla morte di Alessio Colletti, il quindicenne di Saronno deceduto dopo essere rimasto folgorato mentre utilizzava l’attrazione “calciometro” al luna park di Spotorno.

L’autopsia, che era attesa per oggi, martedì 21 luglio, è stata rinviata. L’esame autoptico sarà eseguito venerdì 24 luglio alle 14 all’ospedale di Savona. Solo al termine degli accertamenti la Procura potrà valutare il rilascio del nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia. Il rinvio comporta inevitabilmente anche uno slittamento dei funerali, che salvo ulteriori sviluppi dovrebbero svolgersi la prossima settimana, quando Saronno potrà riunirsi per l’ultimo saluto al giovane.

Nel frattempo proseguono le indagini per chiarire le cause della tragedia. Gli investigatori stanno concentrando l’attenzione sull’attrazione coinvolta nell’incidente, con verifiche tecniche sul “calciometro” per accertare perché, al momento della folgorazione, non siano intervenuti i dispositivi di sicurezza salvavita.

La vicenda continua a suscitare profonda commozione a Saronno, dove in questi giorni sono stati numerosi i messaggi di vicinanza arrivati alla famiglia da istituzioni, scuole, associazioni sportive e semplici cittadini, in attesa di poter dare l’ultimo saluto ad Alessio. Tanto che nelle ultime ore è arrivato anche un ringraziamento della mamma alla città per la vicinanza.

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