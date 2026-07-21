Politica

MILANO – “Quello di regione Lombardia è un bilancio che ha esaurito le risorse per investimenti anche per i prossimi anni e che riduce, a causa del mutuo da due miliardi, anche i soldi per spese correnti, quindi per le politiche regionali. E, soprattutto, che non affronta né le grandi questioni sociali né il grave problema del riscaldamento climatico, per un atteggiamento ostinatamente negazionista” così i dem Pierfrancesco Majorino e Samuele Astuti, capogruppo e consigliere regionale, intervengono alla vigilia della discussione in aula dell’assestamento al bilancio scritto dalla giunta regionale, annunciando un pacchetto di proposte che le opposizioni presenteranno unite.

Le opposizioni denunciano innanzitutto i tagli alle politiche sociali per 29 milioni e il non utilizzo dei tre milioni che, a dicembre 2024, grazie proprio alla lotta in Consiglio regionale erano state appostate per nuovi interventi per la sicurezza sul lavoro. Inoltre, chiedono:

di utilizzare la cifra imponente di un miliardo e seicento milioni derivanti da quanto sin qui non impegnato nei tanti, piccoli e discutibili progetti della Legge 9/2020, la cosiddetta “legge mancia”, sui temi cruciali delle infrastrutture per una mobilità sostenibile, per sostenere e potenziare il trasporto pubblico e a basso impatto, per opere utili alla lotta alla crisi climatica;

derivanti da quanto sin qui non impegnato nei tanti, piccoli e discutibili progetti della Legge 9/2020, la cosiddetta “legge mancia”, sui temi cruciali delle infrastrutture per una mobilità sostenibile, per sostenere e potenziare il trasporto pubblico e a basso impatto, per opere utili alla lotta alla crisi climatica; in questa ottica, di realizzare un Piano straordinario di adattamento e mitigazione rispetto al clima che cambia fondato su scelte strutturali di medio e lungo termine (per i lavoratori, le persone più esposte e fragili, le aziende, l’agricoltura; per riprogettare le città e per ristorare dai danni dei fenomeni meteorologici estremi);

che cambia fondato su scelte strutturali di medio e lungo termine (per i lavoratori, le persone più esposte e fragili, le aziende, l’agricoltura; per riprogettare le città e per ristorare dai danni dei fenomeni meteorologici estremi); di realizzare interventi immediati in campo sanitario, a partire dalla operazione verità riguardante i veri numeri delle case di comunità e i tempi per l’avvio del Centro unico di prenotazione e, finalmente, porre fine allo scandalo delle 23mila case Aler vuote.

“Crediamo che la giunta Fontana sia davvero pessima nella gestione dei soldi dei lombardi – dicono Astuti e Majorino – Mentre siamo in una situazione nella quale la sanità perde posizioni e le liste d’attesa aumentano, la Regione non realizza nessun tipo di intervento strutturale per garantire il diritto alla salute. O ancora, in mesi molto duri sul piano del clima, con ondate di calore mai verificatesi prima, non c’è nessun piano a sostegno delle persone più fragili e vulnerabili nel nome del negazionismo climatico. Insomma, crediamo che questa giunta sia davvero da bocciare e le proposte delle opposizioni, che sono state avanzate in modo assolutamente unitario, vanno nella direzione di un cambiamento deciso delle politiche regionali”.

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