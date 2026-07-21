Città

SARONNO – “Volevamo sporcarci le mani dove la gente sporca la propria coscienza”. È con questo spirito che alcuni residenti del quartiere Retrostazione hanno organizzato l’altro giorno una piccola iniziativa di pulizia per rimuovere i rifiuti ancora presenti in alcune aree del quartiere.

L’iniziativa è nata dopo il recente intervento di pulizia richiesto dal Comune. Secondo i promotori, infatti, erano rimaste alcune zone di competenza condominiale ancora interessate dall’abbandono illecito di rifiuti.

Così, armati di “sorrisi, guanti e sacchetti da riempire”, alcuni vicini hanno deciso di dedicare qualche ora alla raccolta dei rifiuti. Al termine dell’intervento sono stati riempiti diversi sacchi di rifiuti indifferenziati, tra cui anche resti di presunte refurtive e materiali abbandonati, oltre a circa 80 bottiglie di vetro recuperate dall’area.

L’obiettivo non era soltanto ripulire gli spazi comuni, ma anche lanciare un messaggio di responsabilità civica. “Volevamo dare un buon esempio armandoci solo di sorrisi, guanti e sacchetti da riempire”, spiegano i promotori, sottolineando come piccoli gesti concreti possano contribuire a migliorare il quartiere.

Un gesto semplice ma concreto che richiama l’attenzione sull’importanza del rispetto degli spazi condivisi e sulla necessità di contrastare l’abbandono dei rifiuti con la collaborazione di tutta la comunità.

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