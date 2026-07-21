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SARONNO – Le calde atmosfere della musica d’improvvisazione afroamericana si fondono con la natura incontaminata della periferia saronnese. Venerdì 24 luglio la Cascina della Vigna diventerà il palcoscenico naturale dell’evento “Jazz al Tramonto“, un appuntamento di spessore artistico studiato per offrire una serata di assoluto relax e distensione.

Dalle 18 fino alle 21, le note accompagneranno il passaggio dal giorno alla notte, regalando ai presenti un’esperienza sensoriale unica nel suo genere all’interno del parco della cascina.

I protagonisti musicali della serata saranno i componenti del celebre Duo Blue Karma, formazione nota per la capacità di creare tappeti sonori eleganti e avvolgenti. Il pubblico avrà la possibilità di sorseggiare un aperitivo in compagnia mentre assiste all’esibizione dal vivo, sfruttando i grandi spazi aperti della cascina per mantenere il distanziamento e godersi la frescura serale.

La combinazione tra l’ottima musica acustica e il panorama rurale saronnese è stata studiata per staccare la spina dagli impegni settimanali ed entrare nel weekend nel modo migliore.

L’ingresso alla serata musicale è totalmente libero, offrendo un’occasione di intrattenimento di alto livello accessibile a tutti i residenti e ai visitatori dei comuni limitrofi.

La direzione segnala che questo appuntamento musicale precederà la temporanea chiusura estiva del centro, prevista dall’8 al 24 agosto, rendendo la serata del 24 luglio l’ultima grande occasione d’incontro comunitario del mese.

Per assicurarsi i tavoli migliori o richiedere informazioni sul servizio bar, restano attivi l’indirizzo email e il numero telefonico della struttura.

(foto d’archivio)

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