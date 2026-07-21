Città

SARONNO – Due auto in sosta danneggiate e una donna di 55 anni trasportata in ospedale. È il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì 20 luglio alla rotatoria del Consorzio. L’allarme è scattato alle 15.10. Secondo la ricostruzione dei fatti, la conducente ha perso autonomamente il controllo della propria vettura, finendo contro due automobili parcheggiate. Non risultano coinvolti altri veicoli in movimento.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Saronno, inviata dalla centrale operativa di Areu in codice verde. La donna, unica persona coinvolta nell’incidente, è stata assistita sul posto e successivamente accompagnata in codice verde all’ospedale di Saronno, dove è arrivata alle 16.07. Le sue condizioni non sono risultate gravi.

Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Saronno. Restano da chiarire le cause che hanno portato la 55enne a perdere il controllo del veicolo tra questo anche la possibilità che abbia avuto un malore.

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