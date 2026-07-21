Città

SARONNO – Nuovi possibili disagi per i pendolari. Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 20.59 di venerdì 24 luglio è stato proclamato uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario dai sindacati Cub Trasporti e Sgb, con possibili ripercussioni anche sulla circolazione dei treni che transitano da Saronno.

Secondo quanto comunicato da Trenord, nella giornata di giovedì 23 luglio circoleranno i treni con partenza prevista entro le 21 e con arrivo alla destinazione finale entro le 22.

Per venerdì 24 luglio saranno invece garantiti i servizi essenziali nelle consuete fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. In questi orari viaggeranno esclusivamente i convogli inseriti nell’elenco dei “Servizi minimi garantiti”, mentre nel resto della giornata potranno verificarsi cancellazioni e variazioni.

Per quanto riguarda il servizio aeroportuale, in caso di cancellazione dei treni saranno attivati autobus sostitutivi senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per la linea RE54 e tra Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento S50.

Trenord invita i viaggiatori a verificare prima della partenza gli aggiornamenti sull’App e sul sito ufficiale, dove saranno pubblicate in tempo reale eventuali modifiche alla circolazione, oltre a prestare attenzione agli annunci diffusi nelle stazioni e alle informazioni riportate sui monitor.

Per i pendolari del nodo ferroviario di Saronno, dove convergono le linee verso Milano, Varese, Como, Novara e Laveno, è quindi consigliabile programmare con anticipo gli spostamenti nelle giornate interessate dallo sciopero.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09