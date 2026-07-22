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ROVELLO PORRO – Si conclude con una nuova esposizione la stagione 2025/2026 dell’associazione Helianto. Sabato 25 luglio, alle 18, nella sala civica di Rovello Porro sarà inaugurata la mostra “Anatomia della Luce, nudi di Gianluigi Alberio”, ultimo appuntamento del calendario espositivo dell’associazione.

Come da tradizione, l’inaugurazione sarà accompagnata da un reading curato dagli attori di Helianto. Al termine è previsto un rinfresco offerto dall’associazione, pensato come momento di incontro e convivialità con l’artista.

Gianluigi Alberio è un artista noto anche a livello internazionale. In passato la sua produzione si è concentrata sulla rappresentazione degli animali selvatici, nell’ambito della cosiddetta Wild Life Art. Con “Anatomia della Luce” propone invece una ricerca dedicata al nudo, esplorato nelle sue diverse sfumature attraverso la tecnica del Realismo Fotografico, realizzata con acrilico e pastello a cera.

La mostra sarà visitabile sabato 25 e domenica 26 luglio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.

(una precedente mostra con Gianluigi Alberio ed Helianto)

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