Città

SARONNO – Un intervento durato circa un’ora ha permesso nella notte di salvare un gatto della colonia felina di via Leonardo da Vinci, nel quartiere Matteotti, rimasto intrappolato all’interno di un tubo pluviale. Decisivo l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, che sono riusciti a liberare l’animale e a riportarlo in salvo.

Secondo la ricostruzione, il gatto si è infilato nel tubo mentre questo era stato lasciato aperto durante i lavori per la realizzazione della nuova strada. Successivamente il manufatto è stato richiuso senza che gli operai si accorgessero della presenza dell’animale, rimasto così bloccato all’interno senza alcuna possibilità di uscire.

L’allarme ha fatto intervenire la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. I pompieri hanno lavorato con grande attenzione per circa un’ora, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare di ferire il gatto durante le delicate operazioni di recupero. Al termine dell’intervento sono riusciti a liberarlo e a riconsegnarlo alla colonia felina, tra il sollievo dei residenti che hanno seguito con apprensione tutte le fasi del salvataggio.

Particolarmente sentito il ringraziamento di chi era presente. Il messaggio è stato pubblicato anche sul gruppo Facebook “L’unico sei di Saronno se”: “Un grazie ai pompieri di Saronno per aver dedicato tempo e impegno al salvataggio di questo gatto. Davvero un intervento prezioso”.

A raccontare l’accaduto è la volontaria che si prende cura della colonia felina di via Leonardo da Vinci. È stata lei ad accorgersi che il micio era rimasto intrappolato nel tubo pluviale e a dare immediatamente l’allarme. “Ci tenevo a ringraziarli in maniera davvero grande e speciale, perché sono stati eccezionali. Hanno dedicato tempo, pazienza e attenzione a salvare una vita. Senza il loro intervento questo gatto sarebbe sicuramente morto”. Un riconoscimento che sottolinea l’impegno dei vigili del fuoco anche negli interventi di soccorso agli animali, affrontati con la stessa professionalità e dedizione dimostrate in ogni emergenza.

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