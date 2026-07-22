Calcio

SARONNO – L’Fbc Saronno 1910 amplia il proprio settore giovanile e lancia una campagna dedicata al reclutamento di nuovi giovani calciatori. La società biancazzurra, che svolge la propria attività al centro sportivo di via Sampietro a Saronno, è alla ricerca di bambini nati negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 da inserire nei gruppi dell’attività di base.

L’obiettivo del club è quello di offrire ai più piccoli un percorso di crescita che vada oltre il semplice aspetto sportivo, puntando su educazione, rispetto, spirito di squadra e divertimento, senza trascurare la formazione tecnica.

Tra i punti di forza evidenziati dalla società figurano uno staff di istruttori qualificati e costantemente aggiornati, un percorso formativo strutturato basato sul gioco e sull’apprendimento dei fondamentali, la valorizzazione delle qualità di ogni bambino e un ambiente considerato sano e familiare, dove praticare calcio e stringere nuove amicizie.

Le famiglie interessate a ricevere maggiori informazioni o a far provare i propri figli possono contattare il direttore sportivo del settore giovanile Filippo Raccuglia al numero 3337830064.

22072026