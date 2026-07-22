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CASTELSEPRIO – Sono riprese le attività di ricerca al Parco archeologico di Castelseprio, dove è stata avviata una nuova campagna di scavi nell’area situata a nord della Basilica di San Giovanni. L’intervento rappresenta la prosecuzione delle indagini già effettuate nel 2025, che avevano portato alla luce importanti testimonianze delle più antiche frequentazioni del sito.

L’obiettivo della nuova campagna è approfondire la conoscenza di un’area che, alla luce dei risultati emersi lo scorso anno, potrebbe ancora riservare ritrovamenti di particolare interesse per la ricostruzione della storia dell’antico insediamento di Castelseprio.

Le operazioni sono rese possibili grazie a un finanziamento del Ministero della Cultura, nell’ambito della campagna nazionale di scavi archeologici, e vengono condotte dall’équipe dello Studio AR.TE., incaricata delle indagini sul campo.

Il nuovo intervento rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di ricerca e valorizzazione di uno dei siti archeologici più importanti della provincia di Varese. Il Parco archeologico seguirà l’evoluzione dei lavori, aggiornando il pubblico sugli eventuali ritrovamenti e sugli sviluppi delle indagini, che potrebbero contribuire ad arricchire ulteriormente le conoscenze sulla storia del complesso monumentale di Castelseprio.

22072026