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CESANO MADERNO – Cesano Maderno è stata scelta come caso di studio del progetto Pia, Passion in action, iniziativa dedicata alla mobilità sostenibile e al pendolarismo che punta a sviluppare nuove soluzioni per rendere gli spostamenti più efficienti, sostenibili e integrati.

Il progetto è promosso dal Politecnico di Milano, dall’Automobile Club Milano e dal Comune di Cesano Maderno, in collaborazione con la Provincia di Monza e della Brianza e con l’Associazione Architetti per Milano.

L’iniziativa coinvolge 25 studenti universitari, chiamati a elaborare proposte innovative per ripensare il rapporto tra territorio e città, con particolare attenzione ai collegamenti tra i diversi mezzi di trasporto e alla mobilità intermodale. La presentazione ufficiale del progetto si è svolta oggi nella sala convegni dell’Automobile Club Milano, in corso Venezia, dove sono stati illustrati obiettivi e modalità di lavoro.

La scelta di Cesano Maderno non è casuale. L’amministrazione comunale sottolinea infatti come la città rappresenti un importante nodo di interconnessione tra l’area metropolitana milanese e il territorio circostante, una caratteristica che la rende particolarmente adatta a ospitare uno studio dedicato alle sfide della mobilità contemporanea. Nei prossimi mesi gli studenti del Politecnico analizzeranno il territorio cesanese e svilupperanno progetti finalizzati a migliorare l’efficienza dei collegamenti, la qualità dei servizi e degli spazi urbani. Il Comune guarda con interesse ai risultati del percorso, con l’auspicio che possano emergere idee e soluzioni concrete per rendere la mobilità sempre più moderna, sostenibile e funzionale alle esigenze di cittadini e pendolari.

22072026