Cronaca

CISLAGO – Momenti di apprensione questa mattina nel parcheggio di via Cavour, dove un furgone ha preso improvvisamente fuoco mentre era in sosta. Ad accorgersi dell’incendio è stato un operaio della ditta proprietaria del mezzo, che stava facendo colazione nel bar di fronte. L’uomo ha visto il fumo uscire dalla parte anteriore del veicolo e ha subito dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme evitando che il rogo si propagasse al pianale posteriore, dove era caricato materiale edile. La cabina del furgone è invece andata quasi completamente distrutta. Nessuna persona è rimasta ferita.

Presenti anche gli agenti della polizia locale, che hanno messo in sicurezza l’area. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.

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(foto di un lettore: il furgone bruciato)

22072026