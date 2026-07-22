Cronaca

CISLAGO – Stava prendendo un caffè quando si è accorto che il furgone della sua azienda stava prendendo fuoco. È iniziata così, questa mattina, la disavventura di un operaio che ha assistito all’improvviso incendio del mezzo parcheggiato nella grande area di sosta di via Cavour.

L’uomo si trovava nel bar di fronte quando ha visto il fumo e le fiamme alzarsi dalla parte anteriore del veicolo. Ha dato immediatamente l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio evitando che si estendesse all’intero mezzo.

Le fiamme hanno distrutto quasi completamente la cabina di guida, mentre il pianale posteriore, sul quale era caricato materiale edile, è rimasto praticamente illeso.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti.

Non si registrano feriti. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento: l’ipotesi di un’origine accidentale è al momento quella ritenuta più probabile, ma gli approfondimenti sono tuttora in corso.

(foto archivio)

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