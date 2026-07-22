Varesotto

VARESE – Trasformare il flusso quotidiano di pendolari e viaggiatori in un’occasione di evasione a due passi da casa: è questo il cuore della nuova offensiva promozionale estiva promossa da Fondazione Varese Welcome. Con lo slogan “Scopri nuovi panorami: esplora la terra dei laghi“, l’ente invita il pubblico delle grandi metropoli a riscoprire una provincia ricca di fascino e facilmente raggiungibile.

L’iniziativa punta a intercettare chi pianifica un weekend o una vacanza rigenerante all’aria aperta. Per l’intero mese di luglio, l’immagine del territorio varesino troverà spazio nei principali nodi della mobilità del nord-ovest: dalle stazioni ferroviarie di Milano Centrale e Torino Porta Nuova, ai mezzi del trasporto pubblico milanese, fino alle pagine delle riviste di bordo dei treni Frecciarossa.

La strategia mira a consolidare il varesotto come punto di riferimento per il turismo attivo e sostenibile, unendo sport, valorizzazione del paesaggio e accoglienza. La proposta si articola attorno a tre esperienze principali che permettono di esplorare la natura da prospettive diverse. I visitatori possono infatti pedalare lungo le suggestive piste ciclabili che costeggiano i laghi, incamminarsi sui sentieri per il trekking immersi tra boschi e montagne, oppure vivere l’emozione di ammirare il paesaggio dall’alto attraverso il volo sportivo in aliante, deltaplano e parapendio.

A rendere attrattiva la proposta è soprattutto la facilità di collegamento con le grandi città del nord Italia. La provincia si propone come una destinazione ben organizzata ed efficiente, capace di rispondere alla crescente domanda di un turismo a basso impatto ambientale e a portata di mano, ideale anche per un semplice weekend fuori porta.

Tutte le informazioni dettagliate e le guide sugli itinerari outdoor del territorio sono consultabili online sul portale ufficiale Varese DoYouLake.

(foto d’archivio)

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