Groane

SOLARO – Servono misure straordinarie per garantire il futuro degli stabilimenti Electrolux e dell’occupazione. È la posizione espressa dalla Fiom-Cgil al termine del tavolo che si è svolto ieri al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vertenza che coinvolge i siti italiani del gruppo, compreso quello di Solaro.

In una nota congiunta, il segretario generale della Fiom-Cgil Michele De Palma e la segretaria nazionale Barbara Tibaldi affermano che il confronto ha registrato alcuni passi avanti, ma che restano da definire le garanzie sul piano industriale.

“Sono stati fatti sicuramente passi nella vertenza Electrolux al termine dei tre tavoli tecnici che si sono svolti. Ora è necessario chiarire i vincoli a garanzia del perimetro industriale e occupazionale. Nel corso del tavolo di oggi al Mimit l’azienda si è detta disponibile a impegnarsi per una risoluzione positiva della vertenza. Il punto è che Electrolux deve confermare che il nuovo piano non prevederà i 1.700 esuberi, né la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi”.

Secondo il sindacato, per affrontare la crisi del settore degli elettrodomestici il Governo deve mettere in campo strumenti straordinari per favorire il mantenimento della capacità produttiva e dei livelli occupazionali in Italia.

La Fiom indica tra le misure necessarie gli ammortizzatori sociali, accompagnati da strumenti come la riduzione dell’orario di lavoro e i contratti di sviluppo, per gestire la fase di transizione industriale.

Nella nota si sottolinea inoltre che il nuovo piano industriale dovrà puntare sull’innovazione dei prodotti, sul mantenimento dei volumi produttivi e dell’occupazione, sulla salvaguardia di tutti gli stabilimenti italiani, a partire da quello di Cerreto d’Esi, e sul rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo.

La presa di posizione della Fiom arriva all’indomani del confronto al Ministero, durante il quale Governo, azienda e parti sociali hanno proseguito il dialogo sul futuro del gruppo e dei suoi stabilimenti italiani. Per il sito di Solaro resta alta l’attenzione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, in attesa che il piano industriale definisca nel dettaglio prospettive produttive e occupazionali.

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