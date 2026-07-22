SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 21 luglio, l’attenzione dei lettori si è concentrata sulla cronaca, con il tragico incidente sull’A8 e il ricordo di Alessio Colletti. Grande interesse anche per i controlli straordinari della polizia di Stato, per l’accordo che apre nuove prospettive per Giochi Preziosi e per le misure adottate dopo un caso di dengue.

Un grave incidente mortale ha provocato la chiusura dell’autostrada A8, con pesanti ripercussioni sulla viabilità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Profonda commozione per il ricordo di Alessio Colletti, con la mamma che ha voluto ringraziare pubblicamente la città per la vicinanza e il sostegno ricevuti in un momento di grande dolore.

Controlli straordinari della polizia di Stato con un’operazione ad alto impatto: identificate 99 persone, sequestrati droga e un coltello, mentre sono state elevate anche sanzioni nei confronti di alcuni conducenti di monopattini.

Importante passo avanti per Giochi Preziosi, che ha raggiunto un accordo con il gruppo cinese Superhisen. L’intesa punta al rilancio dell’azienda e tutela oltre 800 lavoratori, aprendo una nuova fase per lo storico marchio.

Dopo l’accertamento di un caso di dengue sono state predisposte tre notti di disinfestazione straordinaria in dodici vie. L’intervento è stato organizzato come misura preventiva per limitare la diffusione del virus e tutelare la salute pubblica.