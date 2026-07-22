I più letti di ieri: controlli “alto impatto” a Saronno, incidente mortale in A8 e allarme dengue
22 Luglio 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 21 luglio, l’attenzione dei lettori si è concentrata sulla cronaca, con il tragico incidente sull’A8 e il ricordo di Alessio Colletti. Grande interesse anche per i controlli straordinari della polizia di Stato, per l’accordo che apre nuove prospettive per Giochi Preziosi e per le misure adottate dopo un caso di dengue.
Un grave incidente mortale ha provocato la chiusura dell’autostrada A8, con pesanti ripercussioni sulla viabilità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e ricostruire la dinamica dell’accaduto.
Profonda commozione per il ricordo di Alessio Colletti, con la mamma che ha voluto ringraziare pubblicamente la città per la vicinanza e il sostegno ricevuti in un momento di grande dolore.
Morte Alessio Colletti, il ricordo della mamma e un grazie “alla città per il sostegno”
Controlli straordinari della polizia di Stato con un’operazione ad alto impatto: identificate 99 persone, sequestrati droga e un coltello, mentre sono state elevate anche sanzioni nei confronti di alcuni conducenti di monopattini.
Polizia di Stato, operazione “ad alto impatto”: 99 persone controllate, sequestrata droga e coltello. Sanzioni per monopattini
Importante passo avanti per Giochi Preziosi, che ha raggiunto un accordo con il gruppo cinese Superhisen. L’intesa punta al rilancio dell’azienda e tutela oltre 800 lavoratori, aprendo una nuova fase per lo storico marchio.
Giochi Preziosi, accordo con il gruppo cinese Superhisen: verso il rilancio, tutelati oltre 800 lavoratori
Dopo l’accertamento di un caso di dengue sono state predisposte tre notti di disinfestazione straordinaria in dodici vie. L’intervento è stato organizzato come misura preventiva per limitare la diffusione del virus e tutelare la salute pubblica.
Gerenzano, accertato un caso di dengue: tre notti di disinfestazione straordinaria in 12 vie
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