Comasco

LOMAZZO – Prosegue la lotta contro l’abbandono illecito di rifiuti in via della Traversa. L’amministrazione comunale è tornata a segnalare il ripetersi degli episodi nell’ultimo tratto della strada, un’area che da tempo è interessata dal fenomeno dei conferimenti abusivi.

La polizia locale è al lavoro per cercare di individuare i responsabili degli abbandoni. Finora, però, l’impiego della fototrappola non ha consentito di ottenere risultati soddisfacenti: secondo quanto spiegato dal Comune, ciò è dovuto sia all’estensione dell’area da monitorare sia ai limiti dello strumento utilizzato.

Per questo motivo l’amministrazione comunale ha deciso di rafforzare le misure di controllo. Nel prossimo consiglio comunale sarà infatti proposta l’assegnazione delle risorse necessarie all’installazione di un sistema di videosorveglianza ritenuto più efficace, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno e agevolare l’individuazione di chi continua ad abbandonare rifiuti lungo la strada.

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(foto: un particolare dei rifiuti abbandonati)

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