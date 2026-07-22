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SARONNO – Mercoledì 22 luglio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con condizioni stabili e senza precipitazioni previste. Le temperature resteranno tipicamente estive, con una minima di 20°C e una massima di 28°C, mentre i venti saranno deboli: al mattino soffieranno da nord, nel pomeriggio ruoteranno da sud-sudest. Non sono presenti allerte meteo.

Per l’intera giornata il tempo si manterrà stabile grazie all’alta pressione che favorirà condizioni soleggiate e un clima gradevole. La presenza di qualche nube sarà limitata e non influirà sull’andamento della giornata, che si preannuncia favorevole per le attività all’aperto. Le temperature, senza eccessi, garantiranno un caldo estivo accompagnato da una ventilazione debole che contribuirà a mantenere l’atmosfera generalmente confortevole, soprattutto nelle prime ore del mattino e in serata. L’assenza di precipitazioni conferma un quadro meteorologico tranquillo, senza particolari criticità o fenomeni di rilievo.

In Lombardia il campo di alta pressione continuerà a garantire tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Sulle basse pianure occidentali e sulle Alpi Retiche i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, mentre sulle pianure orientali, le aree pedemontane e le Prealpi occidentali potranno transitare alcune nubi nelle ore mattutine. Sulle Orobie è atteso un aumento della nuvolosità nel pomeriggio, mentre sulle Prealpi orientali le nubi sparse lasceranno spazio a schiarite più ampie entro sera. I venti resteranno deboli su tutta la regione.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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