Politica

MILANO – Questa mattina, i consiglieri regionali membri della commissione speciale “Valorizzazione e tutela dei territori montani e Rapporti tra Lombardia e confederazione Svizzera” hanno eletto all’unanimità Giuseppe Licata (Forza Italia) vicepresidente della commissione.

“Ringrazio i colleghi Consiglieri per la fiducia che hanno voluto accordarmi. Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza del ruolo strategico che la montagna e i territori di confine rivestono per la Lombardia e, in particolare, per la provincia di Varese. Sono territori che custodiscono la nostra identità, la nostra storia e un patrimonio ambientale e culturale unico, che oggi chiedono risposte concrete per affrontare le sfide del cambiamento climatico, della tenuta sociale e della competitività economica”, dichiara Giuseppe Licata.

“Regione Lombardia – spiega il consigliere regionale – deve continuare ad impegnarsi per rendere la montagna sempre più viva, attrattiva e capace di offrire prospettive alle nuove generazioni. Per farlo servono infrastrutture moderne, servizi di qualità, sostegno alle imprese e politiche che contrastino lo spopolamento. Valorizzare la montagna non significa soltanto tutelarne il paesaggio e prevenire il dissesto idrogeologico, ma anche garantire alle persone la possibilità di vivere, lavorare e costruire il proprio futuro in questi territori”.

“Dedicherò particolare attenzione ai temi del frontalierato, della mobilità e dell’economia transfrontaliera. Le recenti tensioni tra Lombardia e Canton Ticino dimostrano quanto sia necessario rafforzare il dialogo istituzionale con la Confederazione Svizzera, ricercando soluzioni condivise che possano conciliare la tutela dei diritti dei lavoratori frontalieri con le istanze delle comunità e dei territori di confine”, prosegue Licata.

“Continuerò soprattutto a promuovere un confronto costante con amministratori locali, associazioni, categorie economiche e cittadini, a partire dalla provincia di Varese: l’ascolto è il principale requisito per costruire politiche efficaci e condivise”, conclude.

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