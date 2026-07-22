Città

SARONNO – Venerdì 24 luglio alle 21 nella chiesetta di San Giacomo, tra via Monti e via Legnani, sarà celebrata la tradizionale messa in occasione della festa del santo. Al termine della celebrazione si terrà anche il tradizionale incendio del pallone, un rito simbolico che richiama quello che accompagna ogni anno la festa patronale della Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo.

Il ritorno di questa ricorrenza religiosa era stato fortemente voluto dall’ex prevosto monsignor Angelo Centemeri, recentemente scomparso. Più volte aveva ricordato l’importanza di recuperare una tradizione molto sentita dai saronnesi: “Fino a una ventina di anni fa la festa di San Giacomo coinvolgeva tutto il rione: c’erano i negozi aperti, una sfilata per le vie della città e grandi celebrazioni. Poi la tradizione si è spenta, ma negli ultimi anni abbiamo recuperato almeno il rito religioso”.

La celebrazione rappresenta anche un’occasione per visitare uno dei piccoli gioielli artistici della città. La chiesetta, edificata nel Seicento dalla famiglia Legnani, custodisce infatti gli affreschi del Legnanino, che nel presbiterio ha raffigurato alcuni episodi della vita di Gesù. L’edificio ha inoltre ospitato le spoglie della madre di papa Pio XI.

Oggi la chiesa di San Giacomo viene utilizzata per i momenti di preghiera dei ragazzi dell’oratorio e, in diverse occasioni durante l’anno, viene aperta anche ai fedeli e a chi si reca al vicino ospedale per un momento di raccoglimento.

La messa del 24 luglio rinnova così una tradizione che monsignor Angelo Centemeri aveva scelto di riportare in vita, mantenendo vivo uno degli appuntamenti storici della comunità saronnese.

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