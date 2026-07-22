Città

SARONNO – “A un anno dall’insediamento dell’amministrazione Pagani vogliamo condividere alcune riflessioni e una preoccupazione: non si delinea ancora, nell’azione dell’Amministrazione, una visione complessiva capace di orientare con chiarezza le scelte di governo della città. È una considerazione che nasce dall’osservazione quotidiana, dai lavori consiliari, dalle delibere di Giunta e che riguarda soprattutto quei temi destinati a incidere sul futuro di Saronno. Le singole iniziative non sembrano inserirsi in un disegno riconoscibile e sui principali temi strategici, cittadini e consiglio comunale faticano a comprendere quali siano le priorità e la direzione di marcia”.

Inizia così la nota firmata da Saronno Civica che sottolinea una serie di problemi e criticità dell’azione amministrativa a poco più di un anno dall’insediamento. Il contributo della lista civica prosegue con un elenco dei “temi che continuano a non evidenziare un disegno amministrativo chiaramente definito” ossia

Programmazione degli investimenti – Oltre alle previsioni di bilancio, non emergono né una programmazione degli interventi, né un quadro organico delle priorità e delle relative motivazioni, incluso lo sviluppo del contratto “Smartland Saronnese”, potenzialmente capace di finanziare molti investimenti in aree strategiche.

Oltre alle previsioni di bilancio, non emergono né una programmazione degli interventi, né un quadro organico delle priorità e delle relative motivazioni, incluso lo sviluppo del contratto “Smartland Saronnese”, potenzialmente capace di finanziare molti investimenti in aree strategiche. Sicurezza – Attendiamo di conoscere se le attività in corso rientrino o meno in un progetto articolato su cui aprire un confronto serio.

– Attendiamo di conoscere se le attività in corso rientrino o meno in un progetto articolato su cui aprire un confronto serio. Scuola , – L’inaugurazione della nuova Rodari, che ci auguriamo prossima, appare oggi l’unico intervento capace di innovare sia le strutture didattiche disponibili che le possibili modalità educative dei nostri ragazzi.

, – L’inaugurazione della nuova Rodari, che ci auguriamo prossima, appare oggi l’unico intervento capace di innovare sia le strutture didattiche disponibili che le possibili modalità educative dei nostri ragazzi. Politiche giovanili – Non è noto se siano state attivate strategie per limitare e prevenire disagio sociale e devianza e quali attività per favorire una politica di sviluppo e l’ingresso nel mondo del lavoro.

– Non è noto se siano state attivate strategie per limitare e prevenire disagio sociale e devianza e quali attività per favorire una politica di sviluppo e l’ingresso nel mondo del lavoro. Sport – Non sono note le scelte dell’amministrazione circa la gestione degli impianti riqualificati con il PNRR, né proposte di coinvolgimento di ASD e Consulta sportiva.

– Non sono note le scelte dell’amministrazione circa la gestione degli impianti riqualificati con il PNRR, né proposte di coinvolgimento di ASD e Consulta sportiva. Saronno Servizi S.p.A . – La delibera approvata dal Consiglio comunale nel dicembre 2021 ha delineato un preciso indirizzo strategico in ordine al ruolo della società, ai servizi da affidare e alle prospettive di sviluppo. Dopo i primi affidamenti disposti fino al 2025, nei mesi successivi, non sono intervenuti atti o indirizzi che consentano di comprendere quale sia oggi la posizione politica rispetto a quel percorso.

. – La delibera approvata dal Consiglio comunale nel dicembre 2021 ha delineato un preciso indirizzo strategico in ordine al ruolo della società, ai servizi da affidare e alle prospettive di sviluppo. Dopo i primi affidamenti disposti fino al 2025, nei mesi successivi, non sono intervenuti atti o indirizzi che consentano di comprendere quale sia oggi la posizione politica rispetto a quel percorso. Aree dismesse – Dopo l’improvvisa adozione del PII ex-Isotta in Consiglio, restano da chiarire i benefici concreti per la Città che l’Amministrazione intende ottenere dal recupero di quegli spazi.

– Dopo l’improvvisa adozione del PII ex-Isotta in Consiglio, restano da chiarire i benefici concreti per la Città che l’Amministrazione intende ottenere dal recupero di quegli spazi. PGT – Avviata tre anni fa, la Variante Generale appare ferma, nonostante sia lo strumento che più di ogni altro traccerà i destini di Saronno.

– Avviata tre anni fa, la Variante Generale appare ferma, nonostante sia lo strumento che più di ogni altro traccerà i destini di Saronno. Cultura – È un settore dove l’Amministrazione si è sicuramente impegnata. I risultati inferiori alle attese della Città evidenziano la mancanza di una strategia organica, dal marketing territoriale alle politiche di attrattività, capace di leggere i bisogni della Città, valorizzarne il patrimonio come leva di crescita, partecipazione e sviluppo.

– È un settore dove l’Amministrazione si è sicuramente impegnata. I risultati inferiori alle attese della Città evidenziano la mancanza di una strategia organica, dal marketing territoriale alle politiche di attrattività, capace di leggere i bisogni della Città, valorizzarne il patrimonio come leva di crescita, partecipazione e sviluppo. Verde pubblico – Restano irrisolti i problemi di manutenzione più volte segnalati, senza che emergano prospettive di valorizzazione e di implementazione.

– Restano irrisolti i problemi di manutenzione più volte segnalati, senza che emergano prospettive di valorizzazione e di implementazione. Cambiamenti climatici – Non si ha conoscenza di un progetto di adattamento e contrasto ai cambiamenti climatici.

– Non si ha conoscenza di un progetto di adattamento e contrasto ai cambiamenti climatici. Mobilità tradizionale, “dolce” e ZTL – Non si registra continuità con gli investimenti degli anni precedenti né si conoscono nuovi progetti per il futuro.

– Non si registra continuità con gli investimenti degli anni precedenti né si conoscono nuovi progetti per il futuro. Commercio – Aspettiamo di conoscere la strategia su questo tema e se e come si intenda utilizzare il patrimonio di conoscenze disponibili.

Aspettiamo di conoscere la strategia su questo tema e se e come si intenda utilizzare il patrimonio di conoscenze disponibili. Parcheggi, collegamenti ferroviari e servizio pubblico urbano – Non è chiaro se il potenziamento di tali servizi rappresentino una priorità dell’Amministrazione.

– Non è chiaro se il potenziamento di tali servizi rappresentino una priorità dell’Amministrazione. Servizi sociali – È il settore nel quale l’amministrazione tiene alta la tradizionale eccellenza saronnese, grazie alle cospicue risorse e alla competenza dell’assessore.

“Saronno, è una città che esercita un ruolo di riferimento territoriale – conclude la nota – e per questo merita di essere amministrata attraverso scelte coerenti con una visione capace di guardare oltre i propri confini con un progetto organico, di ampio respiro e di medio-lungo periodo. È proprio questo progetto che, a un anno di distanza, ci appare poco definito. Ci ripromettiamo di tornarci dopo le ferie, con l’obiettivo di favorire un dibattito possibilmente ampio e partecipato in città”.

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