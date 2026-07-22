Saronno Civica: “Dalla sicurezza al Pgt dal mobilità al verde: manca una visione amministrativa”
22 Luglio 2026
SARONNO – “A un anno dall’insediamento dell’amministrazione Pagani vogliamo condividere alcune riflessioni e una preoccupazione: non si delinea ancora, nell’azione dell’Amministrazione, una visione complessiva capace di orientare con chiarezza le scelte di governo della città. È una considerazione che nasce dall’osservazione quotidiana, dai lavori consiliari, dalle delibere di Giunta e che riguarda soprattutto quei temi destinati a incidere sul futuro di Saronno. Le singole iniziative non sembrano inserirsi in un disegno riconoscibile e sui principali temi strategici, cittadini e consiglio comunale faticano a comprendere quali siano le priorità e la direzione di marcia”.
Inizia così la nota firmata da Saronno Civica che sottolinea una serie di problemi e criticità dell’azione amministrativa a poco più di un anno dall’insediamento. Il contributo della lista civica prosegue con un elenco dei “temi che continuano a non evidenziare un disegno amministrativo chiaramente definito” ossia
- Programmazione degli investimenti – Oltre alle previsioni di bilancio, non emergono né una programmazione degli interventi, né un quadro organico delle priorità e delle relative motivazioni, incluso lo sviluppo del contratto “Smartland Saronnese”, potenzialmente capace di finanziare molti investimenti in aree strategiche.
- Sicurezza – Attendiamo di conoscere se le attività in corso rientrino o meno in un progetto articolato su cui aprire un confronto serio.
- Scuola, – L’inaugurazione della nuova Rodari, che ci auguriamo prossima, appare oggi l’unico intervento capace di innovare sia le strutture didattiche disponibili che le possibili modalità educative dei nostri ragazzi.
- Politiche giovanili – Non è noto se siano state attivate strategie per limitare e prevenire disagio sociale e devianza e quali attività per favorire una politica di sviluppo e l’ingresso nel mondo del lavoro.
- Sport – Non sono note le scelte dell’amministrazione circa la gestione degli impianti riqualificati con il PNRR, né proposte di coinvolgimento di ASD e Consulta sportiva.
- Saronno Servizi S.p.A. – La delibera approvata dal Consiglio comunale nel dicembre 2021 ha delineato un preciso indirizzo strategico in ordine al ruolo della società, ai servizi da affidare e alle prospettive di sviluppo. Dopo i primi affidamenti disposti fino al 2025, nei mesi successivi, non sono intervenuti atti o indirizzi che consentano di comprendere quale sia oggi la posizione politica rispetto a quel percorso.
- Aree dismesse – Dopo l’improvvisa adozione del PII ex-Isotta in Consiglio, restano da chiarire i benefici concreti per la Città che l’Amministrazione intende ottenere dal recupero di quegli spazi.
- PGT – Avviata tre anni fa, la Variante Generale appare ferma, nonostante sia lo strumento che più di ogni altro traccerà i destini di Saronno.
- Cultura – È un settore dove l’Amministrazione si è sicuramente impegnata. I risultati inferiori alle attese della Città evidenziano la mancanza di una strategia organica, dal marketing territoriale alle politiche di attrattività, capace di leggere i bisogni della Città, valorizzarne il patrimonio come leva di crescita, partecipazione e sviluppo.
- Verde pubblico – Restano irrisolti i problemi di manutenzione più volte segnalati, senza che emergano prospettive di valorizzazione e di implementazione.
- Cambiamenti climatici – Non si ha conoscenza di un progetto di adattamento e contrasto ai cambiamenti climatici.
- Mobilità tradizionale, “dolce” e ZTL – Non si registra continuità con gli investimenti degli anni precedenti né si conoscono nuovi progetti per il futuro.
- Commercio – Aspettiamo di conoscere la strategia su questo tema e se e come si intenda utilizzare il patrimonio di conoscenze disponibili.
- Parcheggi, collegamenti ferroviari e servizio pubblico urbano – Non è chiaro se il potenziamento di tali servizi rappresentino una priorità dell’Amministrazione.
- Servizi sociali – È il settore nel quale l’amministrazione tiene alta la tradizionale eccellenza saronnese, grazie alle cospicue risorse e alla competenza dell’assessore.
“Saronno, è una città che esercita un ruolo di riferimento territoriale – conclude la nota – e per questo merita di essere amministrata attraverso scelte coerenti con una visione capace di guardare oltre i propri confini con un progetto organico, di ampio respiro e di medio-lungo periodo. È proprio questo progetto che, a un anno di distanza, ci appare poco definito. Ci ripromettiamo di tornarci dopo le ferie, con l’obiettivo di favorire un dibattito possibilmente ampio e partecipato in città”.
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