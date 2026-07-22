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SARONNO – Il quartiere Matteotti si prepara a diventare il centro nevralgico della movida saronnese con un doppio appuntamento estivo che farà battere il cuore a tutti gli appassionati di motori. Domani, giovedì 23 luglio, andrà in scena l’attesa “Matteotti Motor Night“, una manifestazione nata per coinvolgere famiglie, residenti e curiosi in un’atmosfera di grande festa, socialità e intrattenimento sotto le stelle, che quest’anno farà da perfetto apripista per una seconda e inedita serata speciale.

Il programma di domani prenderà il via alle 17 con l’immancabile “AperiMotor” nella suggestiva cornice di Cascina della Vigna, in via Togliatti. Qui il pubblico potrà sorseggiare un aperitivo ammirando in anteprima i bellissimi mezzi che, alle 18.45, lasceranno la struttura per dare vita a un emozionante corteo cittadino. Il convoglio sfilerà per le vie di Saronno per poi fare il suo ingresso trionfale alle 19 nella piazza di viale Amendola, dando ufficialmente inizio alla festa.

La piazza si trasformerà in un’arena ricca di attrazioni per tutte le età: esposizioni di auto storiche, mercatini degli hobbisti, food truck carichi di specialità gastronomiche, birra fresca e gelato artigianale, oltre a rinfrescanti fette di anguria per combattere il caldo estivo.

Tra i momenti più attesi ci saranno la pista e il laboratorio di Mini4WD dedicato a bambini e genitori, e la travolgente esibizione della scuola “Sky Dance“, pronta a coinvolgere il pubblico con la sua originale “Motor Latin Dance“.

(foto d’archivio)