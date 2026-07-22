SARONNO – Tre giovani sono stati arrestati nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 luglio dai carabinieri della stazione di Saronno, con il supporto dei militari della Compagnia guidata dal maggiore Annalisa Menga, con l’accusa di rapina ai danni di alcuni coetanei avvenuta nel centro cittadino.

L’episodio si è verificato intorno alle 23,30. Secondo quanto ricostruito dai militari, intervenuti dopo la segnalazione di alcuni passanti, i tre avrebbero avvicinato le vittime minacciandole con un coltello a serramanico e costringendole a consegnare il denaro contante che avevano con sé.

Le pattuglie dell’Arma sono intervenute in pochi minuti e hanno individuato i tre sospettati mentre cercavano di allontanarsi a bordo di un’auto. Dopo averli fermati, i carabinieri hanno eseguito le perquisizioni, trovando e sequestrando il coltello ritenuto utilizzato durante la rapina, una pistola giocattolo priva del tappo rosso e un passamontagna. Il denaro sottratto è stato recuperato e restituito alle vittime.

Al termine degli accertamenti, i tre giovani sono stati arrestati in flagranza di reato e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Busto Arsizio, che valuterà la loro posizione nelle prossime fasi del procedimento.

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