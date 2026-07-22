Città

SARONNO – La comunità di Saronno continua a stringersi attorno alla famiglia di Alessio Colletti. Per giovedì 23 luglio alle 20,30, la Comunità Pastorale Crocifisso Risorto ha organizzato un momento di preghiera con la recita del santo Rosario nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, invitando tutti i cittadini a partecipare.

L’iniziativa arriva nei giorni del dolore per la scomparsa del quindicenne saronnese, morto dopo essere rimasto folgorato mentre si trovava al luna park di Spotorno. La tragedia ha profondamente colpito la città, dove in questi giorni si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio da parte di istituzioni, scuole, associazioni sportive, realtà cittadine e semplici cittadini.

Intanto proseguono gli accertamenti della Procura di Savona per chiarire le cause dell’incidente. L’autopsia, inizialmente prevista per martedì 21 luglio, è stata rinviata a venerdì 24 luglio all’ospedale di Savona. L’esame sarà un passaggio fondamentale dell’inchiesta, mentre gli investigatori continuano le verifiche sull’attrazione coinvolta nella tragedia.

Il rinvio dell’autopsia comporterà anche uno slittamento dei funerali, che si terranno la prossima settimana, una volta conclusi gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria.

Il Rosario rappresenterà così il primo momento comunitario di raccoglimento per ricordare Alessio e manifestare la vicinanza della città ai suoi familiari, in attesa dell’ultimo saluto.

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