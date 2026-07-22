Città

SARONNO – Uno striscione con la scritta “Alessio sempre con noi” è comparso nelle scorse ore sulla recinzione dello stadio comunale Colombo Gianetti di via Biffi.. È il gesto con cui il tifo organizzato saronnese ha voluto ricordare Alessio Colletti, il quindicenne di Saronno morto dopo il tragico incidente avvenuto al luna park di Spotorno.

L’iniziativa è stata condivisa sui social da Fronte Ribelle Saronno 1993, che ha pubblicato la fotografia dello striscione accompagnandola con un messaggio di vicinanza alla famiglia del ragazzo.

“Tutto il tifo organizzato saronnese esprime la più calorosa vicinanza alla famiglia di Alessio, un ragazzo che poteva essere uno di noi. Alessio sempre con noi“, si legge nel post firmato da Gioventù Ribelle, la sezione giovani di Fronte Ribelle.

Lo striscione si aggiunge ai tanti messaggi di affetto e cordoglio arrivati in questi giorni da associazioni sportive, scuole, istituzioni e cittadini. La scomparsa di Alessio ha profondamente colpito la comunità saronnese, che continua a stringersi attorno alla famiglia in attesa dell’ultimo saluto.

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