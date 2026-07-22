Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Ultime ore per prenotare la Pastasciutta Antifascista organizzata dalle sezioni Anpi di Caronno Pertusella e Saronno, in programma sabato 25 luglio alle 20 al parco della Resistenza di via Avogadro, a Caronno Pertusella. Le iscrizioni, obbligatoriamente nominative, resteranno aperte fino al 23 luglio o comunque fino al raggiungimento del limite di 300 partecipanti.

L’iniziativa sarà dedicata al ricordo della caduta del Fascismo, di quanto avvenne a Casa Cervi e degli 80 anni della Repubblica Italiana. La serata inizierà con la tradizionale pastasciutta offerta dalle sezioni Anpi. Sarà inoltre possibile scegliere una grigliata di carne con patatine e bevande al costo di 15 euro, mentre il menù bambino avrà un costo di 10 euro. Su richiesta nominativa è disponibile anche un menù vegano.

Nel corso della manifestazione saranno presenti la casa editrice People con le proprie novità editoriali e gadget antifascisti, Emergency sezione di Saronno e La Bottega del Grillo di Garbagnate Milanese. Sarà inoltre possibile acquistare bottiglie di “Amaro Partigiano”, per le quali è consigliata la prenotazione, oltre a foulard e spille Anpi. I partecipanti potranno anche visitare la mostra “Le madri costituenti”.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo, nella tensostruttura del Parco. Le prenotazioni possono essere effettuate contattando Viviana al numero 3291261408 oppure scrivendo agli indirizzi email [email protected] e [email protected].

(foto archivio)

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