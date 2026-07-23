Basket

SARONNO – Un appuntamento di grande prestigio per tutti gli appassionati di pallacanestro. Oggi, giovedì 23 luglio alle 18, il PalaRonchi di via Colombo ospiterà Bob McKillop, storico allenatore del Davidson College e tecnico che ha contribuito alla crescita di Stephen Curry, oggi una delle più grandi stelle della Nba.

L’iniziativa, promossa dalla Robur Basket Saronno, offrirà ai tifosi e agli appassionati l’opportunità di incontrare dal vivo uno dei coach più apprezzati del basket universitario americano. Il pomeriggio sarà dedicato a una sessione di domande e risposte, durante la quale McKillop ripercorrerà la propria carriera, racconterà la sua esperienza nel basket Ncaa e risponderà alle curiosità del pubblico.

Allenatore del Davidson College per oltre trent’anni, McKillop è considerato una figura di riferimento del basket statunitense. Nel corso della sua lunga carriera ha guidato migliaia di partite e ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo di Stephen Curry, accompagnandolo durante gli anni universitari prima del suo approdo nella Nba, dove è diventato uno dei giocatori più vincenti e influenti della storia recente.

La Robur Basket invita tutti gli appassionati a partecipare all’incontro, definendolo un’occasione unica per conoscere da vicino una delle personalità più autorevoli della pallacanestro americana e ascoltare il racconto di un protagonista che ha lasciato un segno nella storia del basket universitario.

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