Calcio

SARONNO – Dopo una stagione da protagonista con la maglia del Fbc Saronno, Andrea Benedetti proseguirà la propria carriera in Eccellenza con un’altra società ambiziosa. Il fantasista classe 2003 è stato infatti ufficializzato dall’Ac Legnano, tornando così a vestire la maglia lilla già indossata nel campionato di serie D 2022-2023.

Nell’ultima stagione Benedetti è stato uno degli uomini di riferimento del Fbc Saronno, contribuendo con 5 reti al cammino della formazione biancazzurra fino alla finale dei playoff nazionali di Eccellenza. Prima dell’approdo a Saronno aveva già lasciato il segno con l’Ardor Lazzate, dove aveva sfiorato la doppia cifra di gol, confermandosi come uno dei giovani offensivi più interessanti della categoria.

Il suo percorso calcistico è iniziato nei settori giovanili di Milan, Como e Renate, per poi proseguire all’Inter, dove ha militato dall’Under 15 fino alla Primavera. Un grave infortunio al legamento crociato ha rallentato la sua crescita, ma non gli ha impedito di rilanciarsi, tornando successivamente al Como e quindi affacciandosi al calcio dei grandi con le esperienze in serie D con Legnano e Sant’Angelo.

Successivamente Benedetti è stato tra i protagonisti della promozione dell’Ardor Lazzate dall’Eccellenza, confermandosi poi anche nella categoria superiore con 8 reti nella stagione 2024-2025. Nell’ultimo campionato ha quindi indossato la maglia del Saronno, mettendo in mostra le proprie qualità tecniche e la capacità di incidere negli ultimi metri.

Parallelamente all’attività nel calcio tradizionale, il ventiduenne ha preso parte anche alla Kings League Italia con gli Alpak, formazione con la quale ha conquistato il titolo nazionale, andando a segno anche nella finale vinta agli shootout.

Con il ritorno al Legnano, Benedetti ritrova una piazza che conosce già e va a rinforzare il reparto offensivo di una squadra costruita con ambizioni importanti in vista della nuova stagione di Eccellenza.

Il comunicato dell’AC Legnano

“L’A.C. Legnano è lieta di annunciare l’arrivo di Andrea Benedetti, esterno offensivo e trequartista che torna così a vestire la maglia lilla dopo la precedente esperienza nel campionato di serie D 2022-2023.

Nato il 16 gennaio 2003, Benedetti è un giocatore dotato di tecnica, rapidità e qualità nell’uno contro uno, capace di agire sia sulle corsie esterne sia alle spalle delle punte.

Il suo percorso calcistico è iniziato nei settori giovanili di Milan, Como e Renate, prima dell’approdo all’Inter, con cui ha giocato dall’Under 15 fino alla Primavera. La sfortunata rottura del legamento crociato ne ha rallentato la crescita, senza tuttavia impedirgli di riprendere il proprio cammino e dimostrare le sue qualità.

Dopo essere tornato al Como, dove ha disputato il campionato Primavera 2, Benedetti si è affacciato al calcio dei grandi, collezionando esperienze da “under” in serie D con le maglie di Legnano e Sant’Angelo.

Successivamente è approdato all’Ardor Lazzate, contribuendo alla vittoria del campionato di Promozione e confermandosi anche nella categoria superiore, dove ha messo in mostra il proprio talento e la sua capacità di incidere in fase offensiva. Nel campionato di Eccellenza 2024-2025 ha realizzato 8 reti, diventando uno dei protagonisti della formazione gialloblù.

Nella passata stagione ha vestito la maglia del Saronno, affiancando all’attività nel calcio tradizionale anche l’esperienza nella Kings League Italia con gli Alpak. Un’avventura conclusa con la conquista del titolo, ottenuto da protagonista: Benedetti è andato a segno anche nella finalissima poi vinta dagli Alpak agli shootout.

Andrea torna dunque a Legnano con un bagaglio di esperienza più ampio e con la volontà di mettere tecnica, fantasia e imprevedibilità al servizio della squadra. Il suo arrivo offre nuove soluzioni al reparto offensivo lilla e riporta al “Mari” un calciatore che conosce già l’ambiente e il valore di questa maglia.”

22072026