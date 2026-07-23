Calcio Promozione, l’Universal Solaro riparte da mister Broccanello
23 Luglio 2026
SOLARO – L’Universal Solaro riparte dalla continuità. La società giallorossa ha infatti confermato Simone Broccanello (foto) alla guida della prima squadra anche per la stagione 2026-2027, proseguendo il percorso iniziato nel novembre 2021, quando subentrò ad Antonio Cernivivo.
Archiviata una stagione conclusa soltanto dopo il lungo cammino nei playoff, culminato con la sconfitta nella finale degli spareggi di Promozione contro l’Olginatese, il club guarda ora al prossimo campionato. Nel frattempo, le speranze di un ripescaggio in Eccellenza si sono ridotte al minimo: con il passare delle settimane e la definizione degli organici, le possibilità di vedere l’Universal ammessa alla categoria superiore appaiono ormai al lumicino.
La conferma di Broccanello rappresenta quindi un segnale di fiducia e di continuità da parte della società, che punta a dare seguito al lavoro svolto nelle ultime stagioni.
Ora il direttore sportivo Luca Volpi è al lavoro per definire la rosa che affronterà il prossimo campionato di Promozione, con l’obiettivo di allestire un gruppo competitivo e provare a recitare ancora un ruolo da protagonista.
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