Città

SARONNO – Primo confronto tra il Comitato Aria Pulita e la nuova assessora all’Ambiente e alle Attività produttive Francesca Rufini. Al centro dell’incontro, nato dopo mesi di segnalazioni per i cattivi odori che interessano soprattutto la zona sud della città e le aree al confine con Caronno Pertusella, la richiesta di accelerare i controlli e di approfondire i possibili effetti sulla salute dei residenti.

Si è trattato del primo incontro ufficiale tra il comitato e la nuova assessora, chiamata ad affrontare una questione che da tempo preoccupa numerosi cittadini. Durante la riunione sono stati illustrati i dati raccolti dal comitato attraverso il sistema di segnalazione degli odori, dai quali emerge come, nonostante alcune variazioni nel numero delle segnalazioni, non si registri un miglioramento nella percezione del fenomeno sul territorio saronnese.

Uno dei temi più sentiti è stato quello della tutela della salute. I residenti hanno spiegato di essere sempre più preoccupati non solo per il disagio causato dagli odori, ma anche per i possibili effetti di un’esposizione prolungata. Nel corso dell’incontro sono stati citati sintomi come mal di testa, nausea e difficoltà a lavorare con le finestre aperte, chiedendo che vengano avviati controlli ambientali più approfonditi e verifiche sulle eventuali ricadute sanitarie.

Tra le richieste avanzate dal comitato figurano l’analisi delle polveri e dei residui presenti nelle aree vicine agli impianti industriali e un maggiore coinvolgimento di Arpa e Ats nelle verifiche. I cittadini hanno inoltre sollecitato controlli sul rispetto delle prescrizioni ambientali e sulla gestione delle attività nelle aree industriali interessate.

Rufini ha confermato che il Comune intende proseguire il percorso già avviato con il monitoraggio delle molestie olfattive attraverso il sistema Molf, ricordando che l’obiettivo è raccogliere dati sufficienti per individuare con certezza l’origine del problema e consentire agli enti competenti di intervenire. L’assessora ha anche assicurato la disponibilità dell’Amministrazione a valutare ulteriori approfondimenti tecnici e a mantenere aperto il confronto con il comitato.

“Per me è importante che questo confronto non si interrompa. Il Comune vuole seguire il percorso previsto dalla normativa, raccogliere dati solidi e coinvolgere tutti gli enti competenti. So che c’è una forte preoccupazione tra i residenti, soprattutto per i possibili riflessi sulla salute, e proprio per questo manterremo alta l’attenzione e continueremo a lavorare affinché si arrivi a individuare le cause del fenomeno e alle soluzioni più efficaci” ha dichiarato l’assessora all’Ambiente Francesca Rufini nel corso dell’incontro.

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