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SARONNO – Una settimana di grandi nomi per il Cinema sotto le stelle saronnese: dal premio oscar 2026 Sentimental value, passando per “Il prigioniero” con Alessandro Borghi, per concludere con Checco Zalone e Meryl Streep.

Tutte le proiezioni iniziano alle 21.30. I biglietti possono essere acquistati online fino a un’ora prima dell’inizio del film oppure direttamente alla cassa dell’arena, aperta trenta minuti prima della proiezione. Gli appuntamenti dal giovedì al martedì sono prezzo speciale di 3 euro e 50.

Giovedì 23 luglio si parte con “La festa è finita” , commedia con Laure Calamy, Laurent Lafitte, Élodie Bouchez. Una commedia francese acida e intelligente sulle differenze sociali. Due famiglie si ritrovano a condividere spazi, tensioni e aspettative durante una vacanza che doveva essere tranquilla. Tra equivoci e conflitti di classe, l’apparente armonia lascia presto spazio al caos.

Venerdì 24 luglio si prosegue con il film dramamatico “Il prigioniero”, con Alessandro Borghi, Julio Peña, Roberto Álamo, José Manuel Poga, Fernando Tejero. Nel 1575 Miguel de Cervantes viene catturato dai corsari e condotto ad Algeri. In attesa del riscatto, usa il potere dei racconti per sopravvivere e progettare una fuga impossibile.

Domenica 26 luglio si continua con il genere drammatico, con la proiezione di “Sentimental value”, con Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning. FIlm premio oscar 2026 per miglior film internazionale. Due sorelle devono fare i conti con il ritorno del padre, celebre regista che le aveva abbandonate. Tra arte, memoria e vecchie ferite, il passato torna a chiedere ascolto.

Lunedì 27 luglio si terrà la proiezione di “Piccolo Miracolo”, film drammatico con Laura Adriani, Giorgio Colangeli, Mariangela D’Abbraccio, Marco D’Amore, Greta Scarano, Gianmarco Tognazzi. Una nuova storia italiana firmata da Guido Chiesa, con un cast corale di volti molto amati. Davide Lancia, quarantenne raffinato e figlio di un potente costruttore romano, si trova davanti a un passaggio decisivo della propria vita. Un percorso intimo tra identità, famiglia e possibilità di rinascita.

Martedì 28 luglio posto alle risate con la commedia “Buen Camino” di Checco Zalone, con , Beatriz Arjona, Letizia Arnò, Martina Colombari. Il ritorno di Checco Zalone con Gennaro Nunziante, coppia storica della commedia italiana. Checco vive nel lusso, lontano da impegni e responsabilità. Un viaggio inatteso lo costringerà a uscire dalla sua comfort zone e a confrontarsi con un modo diverso di guardare la vita.

Per mercoledì 29 luglio è previsto il sequel di un grande classico del cinema con “Il diavolo veste Prada 2”, con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Lucy Liu, Kenneth Branagh. Il ritorno del cast originale del cult Il Diavolo veste Prada. Miranda Priestly affronta una nuova sfida nel mondo dell’editoria in crisi, mentre Emily Charlton è diventata una potente rivale. Moda, ambizione e vecchi equilibri tornano a scontrarsi. L’appuntamento si ripeterà domenica 30 agosto alle 21.15.

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