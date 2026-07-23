Ceriano Laghetto

MONZA – La vertenza dello stabilimento Electrolux di Solaro non è una crisi isolata, ma un’emergenza occupazionale e industriale che colpisce centinaia di famiglie a cavallo di quattro province.

È questo il principio che il gruppo provinciale della Lega Brianza è riuscito a far mettere nero su bianco all’intero Consiglio Provinciale di Monza e della Brianza, incassando il voto favorevole e unanime di tutte le forze politiche su un emendamento presentato dal capogruppo, Dante Cattaneo.

Il testo approvato in aula va ad integrare e migliorare la mozione inizialmente presentata dal centrosinistra (incentrata principalmente su richieste e solleciti rivolti a Governo e Regione), introducendo una strategia territoriale concreta che vede la Brianza protagonista. L’emendamento della Lega impegna infatti formalmente il Presidente della Provincia a un’azione mirata che responsabilizzi il Sindaco della Città Metropolitana di Milano Beppe Sala, insieme alle Province di Como e Varese. Il testo inserito all’unanimità prevede infatti l’impegno: “Ad attivarsi presso il sindaco della città Metropolitana di Milano al fine di istituire insieme alle Province di Monza e Brianza, Varese e Como, un tavolo di coordinamento e monitoraggio interprovinciale permanente sulla vertenza Electrolux di Solaro; ciò allo scopo di fare ancor più “gioco di squadra” tra alle amministrazioni locali direttamente interessate dal bacino occupazionale e dall’indotto produttivo dello stabilimento, ottimizzando le azioni di salvaguardia del tessuto manifatturiero e l’efficacia dei servizi territoriali di reimpiego e formazione”.

“Siamo soddisfatti che l’intero Consiglio abbia compreso il valore e la concretezza della nostra proposta – dichiara il Capogruppo della Lega, Dante Cattaneo –. Lo stabilimento Electrolux si trova fisicamente a Solaro, nel Milanese, ma il suo indotto produttivo e molti lavoratori coinvolti sono in gran parte cittadini residenti nei Comuni della Brianza, del Saronnese e del Comasco. Per questo non potevamo limitarci a una mozione puramente passiva o di semplice denuncia delle mosse dell’azienda”. “L’obiettivo comune– incalza Cattaneo – è fare un vero “gioco di squadra” tra i territori che condividono lo stesso bacino manifatturiero. Al tempo stesso, con questo emendamento vogliamo “svegliare” la Città Metropolitana di Milano, affinché si attivi concretamente insieme a noi, a Varese e a Como. Di fronte al rischio di tagli e dismissioni industriali, la Brianza si fa promotrice di questo coordinamento per fare massa critica. Uniti siamo più forti”. Grazie al passaggio proposto dalla Lega e concordato in aula prima del voto, la Provincia di Monza e della Brianza assume così un ruolo proattivo, ponendosi alla testa di una regia interprovinciale a tutela dell’industria lombarda e dei servizi di ricollocazione professionale dei lavoratori.

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