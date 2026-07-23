Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota di Futuro Nazionale, che interviene sugli scontri avvenuti a Bologna e sul clima del dibattito politico nazionale e locale.

“I fatti vergognosi ed intollerabili di Bologna non nascono nel vuoto. Sono il risultato maturo e velenoso di un clima d’odio alimentato costantemente da una precisa parte politica. Quando la sinistra “democratica” usa le istituzioni e le piazze per delegittimare, demonizzare e criminalizzare l’avversario, le conseguenze nelle strade diventano purtroppo prevedibili.

Mentre le immagini delle aggressioni e degli scontri sotto la Garisenda fanno il giro d’Italia, le reazioni delle istituzioni locali di sinistra lasciano sbigottiti. Invece di condannare fermamente i violenti, il sindaco di Bologna preferisce arrampicarsi sugli specchi, redistribuendo colpe e giustificando implicitamente chi pensa che la politica si faccia con i tirapugni e le pietre. Un atteggiamento ambiguo che non tutela i cittadini, ma strizza l’occhio all’antagonismo più tossico.

Un filo rosso, purtroppo, lega quello che accade a Bologna a quanto vediamo quotidianamente a livello locale. È la stessa matrice culturale e politica. In consiglio comunale, abbiamo assistito agli attacchi scomposti del neo Assessore al commercio, attività produttive e transizione ecologica, che ha utilizzato l’aula consiliare non per un confronto civile, ma per puntare il dito e gettare discredito su Futuro Nazionale, nel tentativo di creare una cortina fumogena e un nemico pubblico da abbattere, con il silenzio assordante del dindaco alla quale Futuro Nazionale aveva espressamente richiesto le immediate dimissioni dell’Assessore da lei stessa nominato.

Il comunicato della lista Tu@Saronno segue lo stesso identico copione: un attacco sistematico e ideologico contro Futuro Nazionale, volto unicamente ad avvelenare i pozzi del dibattito cittadino e ad alzare i toni.

Gli attacchi di Attac, espressione della sinistra ideologica, che di fronte a un’iniziativa di confronto e approfondimento come la nostra “due giorni” in piazza, non ha trovato di meglio da fare che lanciare invettive, dimostrando un’allergia cronica verso chiunque esprima un pensiero diverso dal loro.

C’è una linea di continuità chiarissima che unisce la retorica del sindaco di Bologna, le parole pronunciate in consiglio comunale dall’assessore, l’uscita di Tu@Saronno e il comunicato di Attac: è la strategia dell’odio politico da parte di chi si definisce solo a parole inclusivo, solidale e aperto al dialogo per poi nei fatti riscoprirsi intollerante e settario.

Quando si fa passare il messaggio che l’avversario politico è un “nemico da abbattere” o un “pericolo democratico”, si legittima il passo successivo. Non si può prima soffiare sul fuoco dell’intolleranza a parole, dai banchi delle istituzioni o sui giornali, e poi cadere dalle nuvole quando quel fuoco divampa nelle piazze.

Chi alimenta l’odio e delegittima chi la pensa diversamente porta la responsabilità morale del clima sgradevole e pericoloso che si respira oggi, a Bologna come nel nostro territorio. Noi continueremo a rispondere con la forza delle idee, del dialogo e dei contenuti della nostra “due giorni”, lasciando agli altri il monopolio dell’odio e della violenza.”

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