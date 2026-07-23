SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 22 luglio, spiccano gli arresti per una rapina nel centro di Saronno e l’operazione contro i furti sul Malpensa Express. Grande attenzione anche per il caso di dengue a Gerenzano, il momento di preghiera per Alessio Colletti e l’incendio di un furgone a Cislago.

Tre giovani sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver rapinato alcuni coetanei nel centro di Saronno, minacciandoli con un coltello. Recuperato il denaro sottratto e sequestrati anche una pistola giocattolo e un passamontagna.

A Gerenzano è stato accertato un caso di dengue. Il Comune ha disposto tre notti di disinfestazione straordinaria, dal 23 al 25 luglio, nelle aree pubbliche e private di dodici vie.

Sedici persone sono state arrestate o fermate nell’indagine sui furti ai danni dei passeggeri del Malpensa Express. Saronno figura tra le stazioni più colpite, insieme a Milano Cadorna e Bovisa.

La comunità di Saronno si stringe attorno alla famiglia di Alessio Colletti. Giovedì sera, nella chiesa prepositurale, è stato organizzato un Rosario in ricordo del quindicenne scomparso dopo l’incidente al luna park di Spotorno.

Un furgone ha preso fuoco nel parcheggio di via Cavour a Cislago. A dare l’allarme è stato un operaio che, dal bar di fronte, ha visto le fiamme svilupparsi dalla cabina del mezzo; nessuno è rimasto ferito.