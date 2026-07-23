I più letti di ieri: rapina con coltello, sedici arresti sul Malpensa Express e il caso dengue a Gerenzano
23 Luglio 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 22 luglio, spiccano gli arresti per una rapina nel centro di Saronno e l’operazione contro i furti sul Malpensa Express. Grande attenzione anche per il caso di dengue a Gerenzano, il momento di preghiera per Alessio Colletti e l’incendio di un furgone a Cislago.
Tre giovani sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver rapinato alcuni coetanei nel centro di Saronno, minacciandoli con un coltello. Recuperato il denaro sottratto e sequestrati anche una pistola giocattolo e un passamontagna.
Saronno, rapinano coetanei con un coltello: arrestati 3 complici in flagranza dai carabinieri
A Gerenzano è stato accertato un caso di dengue. Il Comune ha disposto tre notti di disinfestazione straordinaria, dal 23 al 25 luglio, nelle aree pubbliche e private di dodici vie.
Gerenzano, accertato un caso di dengue: tre notti di disinfestazione straordinaria in 12 vie
Sedici persone sono state arrestate o fermate nell’indagine sui furti ai danni dei passeggeri del Malpensa Express. Saronno figura tra le stazioni più colpite, insieme a Milano Cadorna e Bovisa.
Furti sul Malpensa Express, sedici arresti: Saronno tra le stazioni più colpite
La comunità di Saronno si stringe attorno alla famiglia di Alessio Colletti. Giovedì sera, nella chiesa prepositurale, è stato organizzato un Rosario in ricordo del quindicenne scomparso dopo l’incidente al luna park di Spotorno.
Saronno si raccoglie in preghiera per Alessio: giovedì sera il Rosario in Prepositurale
Un furgone ha preso fuoco nel parcheggio di via Cavour a Cislago. A dare l’allarme è stato un operaio che, dal bar di fronte, ha visto le fiamme svilupparsi dalla cabina del mezzo; nessuno è rimasto ferito.
Cislago, furgone prende fuoco nel parcheggio: operaio dà l’allarme dal bar
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09