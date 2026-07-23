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VARESE – Entrano nel vivo le celebrazioni per il centenario della provincia di Varese, istituita ufficialmente il 2 gennaio 1927. Il ricco calendario di iniziative volte a valorizzare la storia dell’ente e delle sue comunità si veste di grande musica d’arte con un ciclo di tre appuntamenti ad ingresso libero affidati all’orchestra cameristica di Varese, diretta dal maestro Fabio Bagatin.

Prosegue così il percorso commemorativo del centenario che ha preso il via con il concerto inaugurale dello scorso 2 giugno nella suggestiva cornice dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso. La nuova rassegna itinerante è stata pensata per coniugare il patrimonio storico e architettonico del Varesotto con la qualità artistica di un grande ensemble musicale.

Il primo concerto in programma si terrà venerdì 24 luglio, alle 20, nel cortile d’onore di Villa Recalcati a Varese, sede istituzionale della provincia e della prefettura. Protagonista della serata sarà l’ensemble di fiati dell’orchestra cameristica di Varese diretto dal maestro Bagatin. L’evento, intitolato “Mozart: l’arte della meraviglia“, vedrà l’esecuzione dei sette movimenti della celebre Serenata KV 361 “Gran Partita” in Si bemolle maggiore per 13 strumenti, per una durata complessiva di circa un’ora. In caso di maltempo la performance si svolgerà al coperto nella sala convegni di Villa Recalcati.

Ad arricchire la serata, a partire dalle 19, si terrà un intervento della guida Elena Ermoli, che proporrà un racconto storico-artistico dedicato a Villa Recalcati e al suo patrimonio per offrire al pubblico un’approfondita chiave di lettura del luogo di circa 30-40 minuti prima dell’inizio delle note mozartiane.

Il viaggio musicale del centenario proseguirà nel mese di settembre con altri due appuntamenti ambientati in beni di proprietà della provincia di Varese. Il secondo concerto si terrà lunedì 7 settembre nella splendida cornice del chiostro di Voltorre, nel comune di Gavirate. La rassegna si concluderà poi venerdì 18 settembre all’auditorium ricavato nell’ex chiesa dei santi Ambrogio e Martino a Cairate.

Tutti i concerti in programma sono aperti alla cittadinanza e ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

(foto d’archivio)

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