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SARONNO – Giovedì 23 luglio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con condizioni stabili per l’intero arco della giornata. Non sono previste precipitazioni e il tempo si manterrà asciutto sia nelle ore mattutine sia nel pomeriggio. Le temperature resteranno tipicamente estive, con valori compresi tra 19°C di minima e 29°C di massima, garantendo un clima caldo ma senza particolari eccessi. I venti saranno deboli: al mattino soffieranno da nord-est, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi da sud-sudovest, senza determinare variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Non sono presenti allerte meteo e la situazione si presenta quindi tranquilla, ideale per le attività all’aperto.

Anche il quadro meteorologico della Lombardia sarà dominato dall’alta pressione, che favorirà tempo stabile e ampi spazi di sereno su gran parte del territorio regionale. Qualche nube sparsa potrà comparire nelle prime ore del giorno su alcune aree alpine e delle pianure occidentali, ma con tendenza a prevalenti schiarite nel corso della giornata. Sulle pianure orientali, nelle zone pedemontane e sulle Prealpi occidentali prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, mentre sulle Prealpi orientali saranno possibili temporanei annuvolamenti alternati a schiarite prima di un miglioramento in serata. Nel complesso, la Lombardia vivrà condizioni molto simili a quelle di Saronno, con tempo stabile, assenza di piogge e ventilazione generalmente debole.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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